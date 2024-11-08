تدشين مبادرة للحد من الظواهر السلبية بالأقصر، والمحافظ: جاهزون لتوفير كافة سبل الدعم

بخطوات ثابتة وناجحة تسير مبادرة ظواهر للحد من السلوكيات السلبية ونشر وتعميم القيم الايجابية في المجتمع بالأقصر، والتي أطلقها 3 شباب من أبناء محافظة الأقصر، وتبناها وترأسها الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وقدم لها المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر سبل التعاون والدعم.

مبادرة ظواهر في الأقصر

مبادرة ظواهر لها محورين وهما الوعي والمسئولية المجتمعية، وتهدف المبادرة إلي الحد من الظواهر السلبية فى المجتمع المصرى كما تهدف للارتقاء بالفكر الشبابي ورفع الوعى المجتمعى وتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية وتقديم برامج وقائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للظواهر السلبية مثل الشباب والأطفال وبناء جيل واعى يساهم فى بناء المجتمع وتطويره.

شعاع النور

وقبل 3 أيام حيث أُطلقت فاعلية كبرى بحضور 700 شاب وفتاة بقاعة المؤتمرات الدولية كما يشارك في المبادرة عدة جهات مثل جامعتي الأقصر وطيبة التكنولوجية، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة ومكتبة مصر العامة وقصور الثقافة.

اشادات من محافظ الأقصر

وفي هذا الصدد رحب المهندس عبدالمطلب محافظ الأقصر بفكرة المبادرة مشيدًا بعناصر عمل المبادرة والتى على رأسها التسامح والوعي المجتمعي والتعاون، خاصة وان المبادرة هي نتاج لشباب اقصري علي وعي كامل بالمتطلبات الواقعية للمجتمع الأقصرى.

سبل التعاون والدعم

وأكد محافظ الأقصر علي تسخير كافة الجهود داخل المحافظة وتعاون كافة الجهات المنوطة لتسهيل أعمال المبادرة وتحقيق أهدافها، موجهًا بضرورة العمل على العديد من الظواهر السلبية في المجتمع والحد منها كسوء استخدام الدراجات النارية والتنمر والتعامل الحسن مع السياح وغيرها من الظواهر التى تنعكس بالسلب على الهوية البصرية الحضارية للمحافظة، إلى جانب أهمية تكثيف اللقاءات التوعوية للمجتمع الاقصري بكافة فئاته وطبقاته المجتمعية.



نائب محافظ الأقصر يتبنى مبادرة ظواهر ويتولى رئاستها

ومن جانبه قال الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ان مواطنى المحافظة ورثوا السلوكيات الطيبة والقويمة من جذورهم الضاربة فى التاريخ من الالاف السنين، وكذا من خلال تعاملاتهم اليومية مع السياح من مختلف الجنسيات، مضيفا انه لابد من توجيه المواطنين نحو الظواهر البناءة وتسليط الضوء عليها وعلى المبادرات الرائدة مثل المُبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان والتى حققت فيها محافظة الأقصر مركز متقدم على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشاد نائب محافظ بالمبادرة الوليدة قائلا "مصرين على إنجاح هذه المبادرة ومتابعتها وذلك بمشاركة كافة المراكز والمدن "، وقال أن العمل التطوعى والتسامح والتعاون وما إلى ذلك من صفات إيجابية لابد وأن تكون صفات سائدة لدى جميع أطياف المجتمع، وعلى الجميع أن يكون لهم دور إيجابي فى مواجهة أى سلوكيات دخيلة، كما أعلن عن تبنيه مبادرة ظواهر وتولى رئاستها.

رئيس جامعة الأقصر: مبادرة ظواهر هدفها نشر الوعي

كما قالت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر إن القيم التي تستهدفها مبادرة ظواهر هي نشر الوعي حول الظواهر السلوكية السلبية مثل حوادث الطرق الناجمة عن سلوكيات الشباب، والتنمر والعنف الأسري، وتعاطي المخدرات وحروب الأجيال، موضحة أن المجتمع الاقصري مجتمع أصيل وعريق تمتد جذوره للعصور القديمة، وهو مجتمع مضيف ويمثل الشعب المصري، وواجهة مصر أمام ضيوفها من الجنسيات المختلفة، لذا يتطلب ذلك القضاء على الظواهر السلبية.

وأوضحت رئيس جامعة الأقصر أن اعتماد المبادرة على عنصر الرائدات الريفيات يضمن الوصول إلى شرائح كبيرة جدا في المجتمع من خلال التعاون مع كافة المؤسسات الشريكة والمعنية، موجهة شكرها للقائمين على المبادرة وكل الجهات الداعمة لها، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات التي تستثمر في الإنسان من خلال دعمه وتحفيزه نحو تبنى السلوكيات الإيجابية هو رهان تكسبه الأمم والمجتمعات.

وكيل تضامن الأقصر: مبادرة ظواهر تسعى للقضاء على العادات المجتمعية الخاطئة

فيما أوضح محمد حسين وكيل وزارة التضامن بالأقصر إلى أن مبادرة ظواهر تسير في مسار مواجهة كافة الظواهر السلبية الذي تبنته وزارة التضامن مثل مبادرة مودة ومبادرات التوعية بمخاطر ختان الإناث، والمبادرات التي تستهدف تقليل نسب الطلاق، مؤكدًا دعمه الكامل لمبادرة ظواهر حتى تحقيق الأهداف المنشودة لنشر القيم والسلوكيات الإيجابية.

فعاليات وأنشطة مبادرة ظواهر بالأقصر

وأكد الدكتور عبدالله ياسين أحد الفريق الثلاثي الشبابي لمبادرة ظاهرة في الأقصر، في تصريحات خاصة لـ بوابة «فيتو» أنه جرى عقد ندوات توعوية ومحاضر داخل هيئات الشباب والرياضة وقصر ثقافة الأقصر بحضور المئات من شباب وفتيات الأقصر، مشيرا إلى بعد غدًا الاحد، تستمر فعاليات المبادرة في تمام الساعه 10 صباحا بقاعة مكتبة مصر العامة بحضور نائب المحافظ ورئيس المنظمة الأزهرية ووكيل التربية والتعليم ورئيس قصور الثقافة ووكيل وزارة الأوقاف وممثل المجلس القومي للمرأة ليكون اللقاء الـ4 للمبادرة.

فريق مبادرة ظواهر بمحافظة الأقصر

يذكر أنه يضم فريق عمل مبادرة ظواهر بالاقصر، كل من دكتور عبد الله ياسين، ومصطفى الناظر، والمهندس أبو الحجاج رمضان، مؤكدين أن المبادرة تهدف إلى دراسة الظواهر السلبية في المجتمع وتحليلها وطرح حلول قابلة للتنفيذ وتعزيز السلوكيات الإيجابية من خلال حملات توعية وبرامج تعليمية ودعم متكامل يضمن التحسين المستدام للسلوكيات الاجتماعية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ