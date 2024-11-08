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محافظات

إصابة 14 طالبا فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

إسعاف الشرقية، فيتو
إسعاف الشرقية، فيتو

حوادث محافظة الشرقية، أصيب 14 طالبا بينهم حالة خطرة في حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عددا من الطلاب في طريقهم لحضور درس خصوصي بطريق “بلبيس -أبو حماد” أمام كوبري كوبري الشباب، وجرى نقل المصابين لمستشفى أبو حماد المركزى لتلقي العلاج اللازم.
 

إصابة 10 أشخاص بحادث انقلاب سيارة بطريق بلبيس الإقليمي بالشرقية

انقلاب سيارة ربع نقل وإصابة 14 راكبا

 تلقى  مرفق إسعاف الشرقية إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عددا من الطلاب ووجود مصابين في الحادث.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين حدوث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عددا من الطلاب كانوا في طريقهم لحضور درس خصوصي ما أسفر عن إصابة 14 طالبا بإصابات مختلفة تراوحت بين كسور وجروح وكدمات وسحجات بمناطق متفرقة بالجسد وتم نقلهم إلى مستشفى أبوحماد المركزى لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بانتداب لجنة من المرور لفحص السيارة لبيان سبب وقوع الحادث والاستعلام عن حالة المصابين.

حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية  أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.
وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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