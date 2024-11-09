السبت 09 نوفمبر 2024
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إشادة دولية بدور وزارة الإسكان في الإعداد والتجهيز للمنتدى الحضرى العالمى

المنتدى الحضري العالمى
المنتدى الحضري العالمى فى نسخته الثانية عشر

أشادت  آنا كلاوديا، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات»، بدور المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدور المحوري للوزارة فى رعاية ودعم المنتدي،وتقدمت بالشكر لجميع المشاركين في المنتدى الحضري العالمي، على النتائج الإيجابية التي حققها المنتدى، كما أشاد جميع المشاركين من الوزراء والمختصين من الدول العربية والإفريقية ومسئولي المنظمات العالمية بالمنتدى الحضري العالمى فى نسخته الثانية عشر، والذى أقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية فى الفترة من4 إلى 8 نوفمبر الجارى، بالدور الحيوى والملموس لوزارة الإسكان،والدور التنسيقي للدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد الوزير للشئون الفنية،والدكتور وليد عباس المشرف علي مكتب الوزير،و الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، وأعضاء وحدة الدعم الفني بالوزارة الدكتور هشام أشرف والمهندس مصطفي عبد اللطيف والمهندس أحمد إسماعيل والمهندس مصطفي بكير والمهندس مصطفي الصاوى، والدكتورة دنيا ربيع عن قطاع التنميةوتطوير المدن، والمهندس أحمد موسي عن قطاع التخطيط والمشروعات، والمهندسة إلهام السرجاني رئيس قطاع المكتب الفني للوزارة، بالتنسيق الكامل مع السادة نواب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن،والدكتور حسن الشوربجي نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب محمد رجائي مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون

 

المنتدى الحضري العالمى فى نسخته الثانية عشر
المنتدى الحضري العالمى فى نسخته الثانية عشر

 الماليةوالإداريةوالمواردالبشرية، والمحاسب أكرم سعد مساعد نائب رئيس الهيئةلقطاع الشئون الماليةوالإداريةوالمواردالبشرية، فى سبيل الإعداد والتجهيز والتنظيم والإخراج الجيد للمنتدى الحضرى العالمى، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية المحلية وكافة الجهات التنفيذية والدولية، لإخراج  الحدث الدولي الأهم،الذى يُعد ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، وأكبر منصة عالمية لمناقشة التطور الحضرى المستدام، لإظهار الوجه الحقيقى والحضاري للدولة المصرية والذي شرف بحضوره وإفتتاحه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعدد من رؤساء الدول، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين، والوفودمن ( ١٨٢ ) دولة مشاركة،في مشاركة هي الأكبر من تاريخ تنفيذ المنتدي.

جميع المشاركين من الوزارات المختلفة والمؤسسات الدارسة والقطاع الخاص يشيدون  بفعاليات المنتدى

 

حيث أكد جميع المشاركين من الوزارات المختلفة والمؤسسات الدارسة والقطاع الخاص في فعاليات المنتدى، بأنها كانت النسخة الأفضل تنظيما والأكثر تسجيلا للحضور والمشاركات.

وفى السياق ذاته، أوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن قطاعات وزارة الإسكان والمختصين بوحدة الدعم الفني، كان لهم دور فاعل وقوى فى إعداد وتجهيز جناح وزارة الإسكان، وإستقبال الضيوف، وتنظيم جلسات التحاور المجتمعية، التى تهدف إلى الإستفادة من تجارب التنمية وخبرات وزارة الإسكان فى خلق مجتمعات حضارية، وبحث سبل التعاون المثمر والبناء فى مجال المدن الجديدة،وإستراتيجية المدن الذكية فى مصر، والإسترتيجية الإطارية للعمران والبناء الأخضر.

الجدير بالذكر أن رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة،شارك في فعاليات اليوم الختامى للمنتدى الحضرى العالمى، لعرض ومشاركة تجربة المدينة في حماية المنطقة الساحلية من أخطار إرتفاع منسوب مستوى سطح البحر للحفاظ على الأرواح والممتلكات والإستثمارات،والمنفذ ضمن مواقع حماية الشواطئ، ضمن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر.

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق التنسيق الكامل الدول العربية والإفريقية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات للمنتدى الحضري العالمي مركز المنارة للمؤتمرات الدولية برنامج الأمم المتحدة

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