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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 10-11-2024

حالة الطقس
حالة الطقس
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الأحد، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة نهارًا على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 09 - 11 - 2024

أسبوع ممطر، الأرصاد تعلن سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية.. وخفيفة على مدن القناة وجنوب الوجه البحري.. والقاهرة الكبرى على موعد مع السحب الممطرة


 
الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء ومائل للحرارة جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى:17
 
 

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