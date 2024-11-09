السبت 09 نوفمبر 2024
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اقتصاد

178.8 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغت قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع نحو 178.8 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 6.385 مليون ورقة منفذة على 553 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 362.8 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 6.365 مليون ورقة منفذة على 551 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 13.15 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 85.86 % خلال الأسبوع.

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الخميس 7 نوفمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.263 مليار جنيه، لتربح نحو 22 مليار جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% عند مستوى 31264 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% عند مستوى 38821 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7%  عند مستوى 13719 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53%  عند مستوى 8245 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% عند مستوى 11504 نقاط، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.44% عند مستوى 3253 نقطة.

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