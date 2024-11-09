نائب محافظ الأقصر يشارك في ختام أسبوع «أهل مصر» للأطفال (صور)

اختتمت وزارة الثقافة، فعاليات الأسبوع الثقافي الرابع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية، بمشروع "أهل مصر" المقام بمحافظة الأقصر، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، الذى أقيم خلال الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر الحالي.

مشروع أهل مصر للأطفال

وشهد حفل الختام الدكتور هشام أحمد أبو زيد نائب محافظ الأقصر، الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة وشمال الصعيد الثقافي والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر (أطفال)، عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي.

ومن جانبه، أعرب نائب المحافظ عن سعادته باستضافة الملتقى في الأقصر، وتواجد القوافل الثقافية لوزارة الثقافة بفعالياتها كافة، ونقل تحية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر للحضور وللمشاركين، وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع وزير الثقافة لتوفير أشكال الدعم كافة للثقافة، قائلا: نسعى إلى إحياء جميع المشروعات الثقافية على أرض الأقصر.

كما أبدى "أبو زيد" سعادته برؤية شباب وفتيات من شمال وجنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، أسوان، والوادي الجديد، وكذلك من القاهرة، أي من كافة أنحاء مصر، وأضاف: يكفينا في هذا الحدث العظيم أننا تمكننا من جمع أطفال مصر هنا، ليشاركوا في مشروعات مهنية وحرفية وفنية ولكن الهدف الأسمى هو تحقيق الدمج الحقيقي وتوفير فرص تفاعل وتعارف بينهم. واختتم كلمته بتقديم الشكر للوزارة والهيئة ولكل فريق العمل.

وقالت الدكتورة حنان موسى: نحن نهتم بأبناء المحافظات الحدودية فهم خط الدفاع الأول، وتحديد هدف واقعي ومناسب يعتبر خطوة أساسية نحو النجاح، والأهم أن يكون هدفا يمكن تحقيقه.

وقالت لاميس الشرنوبي: بذلنا جهدا متواصلا من أجل بناء الإنسان وتقديم الدعم الثقافي اللازم لأطفالنا، الهدف الرئيسي من المشروع هو تمكين الطفل وبناؤه ثقافيا من خلال أنشطة تدعم الهوية الثقافية وتحمي أبناءنا من الغزو الفكري والثقافي.

وتفقد الحضور المعرض الفني لنتاج الورش الفنية والحرفية والتراثية التي نفذت خلال الأسبوع الثقافي وهي: ورش الخرز، الخيامية، الأركت، إعادة التدوير، شنط الخرز، شنط الشبك، التصميم الفني.

والأسبوع الرابع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية أقيم ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة الأقصر، وتضمن الأسبوع 12 ورشة فنية وحرفية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لأشهر الأماكن السياحية والأثرية بالأقصر ومنها معابد الأقصر والكرنك والدير البحري ومتحف التحنيط وقرية حسن فتحي وغيرها.

يشار إلى أن مشروع "أهل مصر" هو أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية ودعم الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.

وحضر حفل الختام كلا من الدكتور أحمد محيي عميد كلية الفنون الجميلة، الدكتور محمود النوبي عميد كلية الألسن، الدكتور سمر سعيد عميد معهد الفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، الدكتور محمد الفرماوي بالمعهد الفنون الشعبية، حسين النوبي مدير فرع ثقافة الأقصر.