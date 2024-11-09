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حوادث

الحبس 6 أشهر لعاطل أطلق النار على شخص خلال مشاجرة بالبساتين

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع بمعاقبة عاطل بالحبس 6 أشهر وتغريمه 2000 جنيه بتهمة احراز  سلاح ناري والتشاجر في البساتين.  

وجاء في أمر إحالة المتهم ع.م أنه قام باحراز سلاح ناري غير مششخن  بدون ترخيص.

كانت مباحث قسم شرطة البساتين  تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة وحدوث اطلاق أعيرة نارية وسقوط مصابين.


علي الفور انتقلت قوات الأمن الي مكان البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين المتهم وآخر، أسفرت عن إصابة الثاني بطلق ناري خرطوش بساقه اليمني وتم نقله الي المستشفي لتلقي العلاج.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

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محكمة جنايات القاهرة البساتين مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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