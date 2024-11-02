الحبس عام لمسجل خطر بتهمة حيازة سلاح ناري بمنشأة ناصر
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مسجل خطر بالحبس عام لحيازته سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بمنطقة منشأة ناصر.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهم حيازة سلاح ناري “فرد خرطوش” بغير ترخيص، وذخائر من نفس العيار مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اشتبهت في المتهم أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.
وبالاقتراب منه حاول الفرار وألقت قوات الأمن القبض عليه وتبين أنه مسجل خطر له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحيازته علي سلاح ناري وذخيرة.
واعترف بحيازة المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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