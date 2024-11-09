بعد انطلاق العمل بنظام الفترتين، انتظام العملية التعليمية بمدارس الشرقية (صور)

مدارس الفترتين والممتدة والخدمات، شهدت مدارس محافظة الشرقية، اليوم السبت، انتظامًا كاملًا للتلاميذ والطلاب، بعد انطلاق العمل اليوم السبت بجميع المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، والممتدة، والخدمات، على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة.

رمضان: القرار يأتي في إطار الحرص على مصلحة الطلاب

وقال محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية: إن القرار يأتي في إطار الحرص على مصلحة الطلاب والحفاظ عليهم، ولعدم تأخير اليوم الدراسي، واستيفاء خطة الدراسة، ليتم العمل بجميع مدارس الفترتين والفترة الممتدة والمدارس التي بها طلاب خدمات على أن يتم اختيار يوم إجازة للمعلمين بالتناوب فيما بينهم.

انتظام سير العملية التعليمية في مدارس الشرقية،فيتو

وأضاف وكيل أول الوزارة، أن الهدف من عمل يوم السبت هو استثمار المبنى المدرسي والقضاء على الكثافة الطلابية داخل الفصول، لافتًا إلى أن المدارس التي تم تقليل الكثافة بها وبحاجة ليوم عمل للقضاء على الفترة المسائية، يتم العمل بها بنظام اليوم الدوار 6 أيام عمل على أن يتم التبادل بين العاملين والمعلمين والطلاب للعمل 5 أيام.

انتظام سير العملية التعليمية في مدارس الشرقية،فيتو1

انتظام سير العملية التعليمية في مدارس الشرقية،فيتو2

انتظام سير العملية التعليمية في مدارس الشرقية،فيتو3

انتظام سير العملية التعليمية في مدارس الشرقية،فيتو4

حقيقة إلغاء إجازة السبت في مدارس الشرقية، التعليم توضح

كشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت في الأسبوع الدراسي، عقب تداول أمر إداري أصدرته المديرية، خلال الساعات الماضية، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حول إلغاء إجازة السبت.

انتظام سير العملية التعليمية في مدارس الشرقية،فيتو5

مدارس الفترتين والخدمات والممتدة

وقال المصدر لـ “فيتو”: إن الأمر الإداري رقم 411 لسنة 2024 الذي تم توجيهه لكل الإدارات التعليمية سيتم تطبيقه فقط على مدارس الفترتين والخدمات والممتدة فقط لحل أزمة ارتفاع كثافات الفصول في المدارس، وذلك بالتناوب بين الطلاب والمعلمين، وبالتالي لن يتم تحميل معلم واحد يومًا إضافيًّا كما أشيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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