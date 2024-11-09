في ذكرى رحيله.. الفنان أحمد خليل رفض مشاهد العنف والبلطجة والألفاظ الخارجة.. حقق شعبية كبيرة في الدراما الخليجية.. وهذه قصة انفصاله عن سهير البابلي

الفنان أحمد خليل ، فنان قدير، بدأ ممثلا بالمسرح فى البداية. اشتهر فى الدراما بشخصية عطا المراكيبي، كما اشتهر كممثل فى سن متقدم، صاحب أعمال خالدة تصل إلى 20 فيلمًا ومائتي مسلسلًا، عرف باعتزازه بشخصيته والبعد عن صخب المجتمع الفني، هو صاحب مقولة: “لن أعتزل إلا على فراش الموت”، ورحل فى مثل هذا اليوم عام 2021.

حرص الفنان القدير أحمد خليل حرص طوال مشواره الفنى على ألا تحتوي أعماله على مشاهد عنف وبلطجة، أو ألفاظ خارجة عن الأخلاق الكريمة وكان دائمًا يقول: إن الضمير المهني للفنان والإنسان بصفة عامة وإحساسه هو الذي يتحكم في سلوك الفنان وأدائه وأن الله هو الرقيب على أعماله، ولذلك فالضمير المهنى هو خير ميزان يستطيع به أن يقدم الصالح والجيد طوال حياته، ولذلك لم أقدم فى حياتى عملًا فنيًّا أخجل منه أو تخجل منه زوجتى وبناتى، وراض تمامًا عن كل ما قدمت خلال مشوار حياتى.

البداية مع مسرح الجيب

ولد الفنان أحمد محمد خليل ابراهيم ــ الشهير بـ أحمد خليل ـــ عام 1941، بقرية بلقاس الصغيرة القريبة من مدينة المنصورة، وأحب التمثيل منذ الصغر، ولكنه واجه صعوبات بالغة في دخول الوسط الفني، إذ عارضته أسرته ورفض والده الفكرة، لأنه كان يتمنى له العمل مهندسًا، لم يمتثل أحمد خليل لرغبة والده ودرس التمثيل بالمعهد العالي للسينما وتخرج فيه عام 1965، وحصل على المركز الأول وعين معيدًا بالمعهد، وشارك وهو طالبًا في العديد من المسرحيات في مسرح الجيب أبرزها: يا طالع الشجرة، ياسين وبهية، وحب تحت الحراسة، ياسين وبهية، خادم سيدين وغيرها، وعندما شاهده والده على خشبة المسرح وهو يمثل أعجب بنجله أحمد خليل وقرر دعمه حتى النهاية.

ليلى علوى واحمد خليل فى حديث الصباح والمساء

اهتم الفنان أحمد خليل بالدراما ومن أشهر أعماله: حديث الصباح والمساء، الذي تقاسم بطولته مع الفنانة ليلى علوي وأشيع حينها بوجود قصة حب بينهما بعد أحداث المسلسل، هوانم جاردن سيتي، الشك، ورقة التوت، رمانة الميزان، نهاية القصة، حكاوي طرح البحر، الفجالة، خيط حرير، الوجه الآخر، الفتوة، رسايل، كأنه إمبارح، أهل الهوى، ملك روحي، زمن عماد الدين، شرف فتح الباب، محمود المصرى، الركين، ألف سلامة، سليمان الحلبى، قصة الأمس التي زادت من نجوميته وشارك فيها مصطفى فهمي وإلهام شاهين، وكان آخر مسلسلاته " إلا أنا " الذي شاركته البطولة ميرفت أمين.

الفنان أحمد خليل

اتجه الفنان أحمد خليل متأخرًا إلى السينما فقدم حوالي 20 فيلمًا من بينها؛ إعدام برئ، كتيبة الإعدام، وزهور برية، 3 وجوه للحب، هدى ومعالى الوزير، الأراجوز، فخ الجواسيس، القتل اللذيذ، كوكب الشرق، ناصر 56، امرأة فوق القمة، المومياء وغيرها،

سهرات تليفزيونية عديدة

أيضًا قدم الفنان القدير أحمد خليل بعض السهرات التلفزيونية منها: بعيدًا عن الحب، والنور والنار، ومن المسلسلات الإذاعية: سيرة وميسرة، ولسان العصفور.

زواج احمد خليل وليلى علوى فى حديث الصباح والمساء



بعد نكسة 67 وآثارها المدمرة على مصر بما فيها صناعة السينما والدراما، في السبعينيات ترك أحمد خليل مصر وسافر إلى دول للعمل بدول الخليج، ولم يكن وحده الذي هجر العمل بمصر في ذلك الوقت، وابتعد عن العمل في السينما المصرية وشارك في عدد متميز من الأعمال منها سليمان الحلبي بدور "الجنرال الفرنسي كليبر" وحقق بين جمهور الخليج نجومية رائعة وانتشارًا كبيرًا، وعاد بقوة للعمل في الأعمال الدرامية من خلال الدراما الخليجية وحصل على شعبية كبيرة هناك.



وسرعان ما عاد الفنان أحمد خليل إلى بلده مصر المحروسة، وشارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الدرامية الناجحة كان أبرزها المسلسل التليفزيونى "حديث الصباح والمساء" الذي قدم خلاله أول أدواره التي لا ينساها الجمهور له وهو شخصية "عطا المراكيبي" صاحب المشاعر الرومانسية، المسلسل من تأليف نجيب محفوظ وإخراج أحمد صقر، وشارك في بطولته ليلى علوي وخالد النبوى.

سهير البابلى أول زوجات أحمد خليل

جمعت الفنان أحمد خليل قصة حب كبيرة بالفنانة الراحلة سهير البابلى في بداية حياته الفنية، وعن هذا الزواج يقول: تزوجت سهير البابلي في لحظة، حيث تقابلنا خلال تصويرنا إحدى السهرات التلفزيونية، ففي البداية تعاملت معي بحدة وأنا لم أقبل هذا فنشبت مشادة بيننا، لكن الخناقة انتهت بالزواج مع انتهاء تصويرنا للعمل، لكن انفصلنا بعد عامين توقف كلانا عن التمثيل خلالهما، فأنا كنت ممثلًا صغيرًا وهي كانت نجمة كبيرة، وهذه القصة لم أستطع قبولها، فكنت دائمًا أريد أن أشعرها بأنني الرجل، وهذا كان خطأي، فأنا كنت شخص “وحش جدًّا وماكنتش بضحك، صحيح أن زواج الفنان والفنانة يوجد به العديد من الصعوبات، وأنا فلاح ولي خطوط حمراء كثيرة جدًّا، وسهير البابلي سيدة عظيمة، لكن كان من المستحيل استمرار العلاقة وانفصلنا ونحن أصدقاء جدًّا.

زوجة المانية وابنة وحيدة

ثم كانت الزيجة الثانية للفنان أحمد خليل والتي استمرت حتى رحيله فهى من سيدة ألمانية، التي كانت في زيارة لمصر في ضيافة شقيق الفنان أحمد خليل وعرضت والدته عليه الزواج منها لكنه وقع في حبها، بالرغم من اختلاف الديانات إلا أنهما قررا الزواج، وقام الفنان أحمد خليل بإهداء زوجته مصحف مترجم من الأزهر الشريف، وبعد أيام قليلة أعلنت زوجته الألمانية اعتناقها للإسلام داخل مشيخة الأزهر، وأنجب منها ابنته الوحيدة، وعقب إتمام الزواج، كان يضع شرطًا على أسرته بضرورة عدم تعليم زوجته اللغة العربية حتى تستمر الحياة بينهما بشكل هادئ، إلا أنه فوجئ بعد انشغاله في تصوير أحد الأعمال الفنية التي أدى بطولتها بأن زوجته باتت تتحدث العربية وتعشق الحياة في مصر.

الفنان الراحل أحمد خليل

كانت آخر أعمال الفنان أحمد خليل في حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" في موسمه الثاني، ولكن توفي الفنان قبل أن يستكمل دوره ليرحل عن عالمنا في 9 نوفمبر 2021 متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، لينضم إلى قائمة الممثلين المصريين الذين رحلوا بسبب جائحة كورونا مثل سمير غانم ودلال عبد العزيز ورجاء الجداوي، تاركًا أعمالًا ما زالت قريبة إلى قلوب الجماهير.