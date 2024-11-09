التأمين الصحي بالقليوبية يعقد ندوات توعية بالمدارس حول مواجهة التحرش

نظم فرع التأمين الصحي في القليوبية، ندوات توعوية بمدارس العبور حول التربية السلوكية السليمة، تحت شعار "بالمعرفة حياتنا تنور".

التأمين الصحي ببنها، نهدف تعزيز القيم الإيجابية

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتكليفات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بدعم الجانب النفسي والسلوكي لطلبة المدارس، ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلي تعزيز القيم الإيجابية في مختلف مراحل الحياة.

ركزت الندوات علي مفاهيم الخصوصية، وتعريف التحرش وأسبابه، وأساليبه وسبل الحد منها، إضافةً لطرق الوقاية والحماية، وأثر الظاهرة علي الجانب النفسي والاجتماعي، ودور الأسرة في توعية الطفل وتعزيز ثقته بنفسه لحمايته من التحرش.

تضمنت الفعاليات ورش عمل شجعت التفاعل بين الطلاب، ونقاشات مفتوحة حول كيفية التعامل مع حالات التحرش، وتدريبات للعاملين علي التدخل الفعال لمواجهة مثل هذه السلوكيات.

شدد الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، علي أهمية رفع الوعي لدى الطلاب للحد من السلوكيات الخاطئة، وتوعية المجتمع بأضرار التحرش وتأثيراته السلبية.

أشار مدير الفرع، إلي ضرورة تضافر جهود الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، لتعزيز التفاهم حول كيفية الوقاية والتصدي لهذه السلوكيات غير المقبولة، لضمان بيئة آمنة خالية من العنف، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة "2030".

أشرف علي الحملات التوعوية كل من الدكتورة غادة الصادي، مديرة المنطقة الطبية، والدكتورة هاجر محمد، مسؤولة التثقيف الصحي، والدكتورة ملك علي، أخصائية النفسية وتعديل السلوك، ضمن خطة شاملة تستهدف جميع مدارس المحافظة خلال العام الدراسي.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة علي دعم الطلاب، وتوفير بيئة تربوية آمنة وسليمة، تسهم في إعداد جيل واعٍ ومثقف، قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

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