الأحد 10 نوفمبر 2024
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سياسة

تعرف على إجراءات التعاقد مع الأطباء بعد بلوغ سن المعاش طبقا للقانون

لجنة الصحة بمجلس
لجنة الصحة بمجلس النواب، فيتو

نص مشروع قانون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، على إجراءات وضوابط التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغهم سن المعاش حتى سن الخامسة والستين.
 

التعاقد من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين

 

وأجاز القانون للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقا للشروط الآتية:
• عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
• أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.
• بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك.
 


بدلات وحوافز أعضاء المهن الطبية


نص مشروع قانون أعضاء المهن الطبية، المقدم من رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، على منح نسب بدل البدلات والحوافز لأعضاء القطاع الطبي بمن فيهم خريجو كليات تكنولوجيا العلوم الصحية، بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة حوافز خاصة وحوافز إضافية، بخلاف زيادة المرتبات، وهي تختلف بحسب المهنة وعدد سنوات الدراسة

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قانون اعضاء المهن الطبية مد الخدمة شروط مد الخدمة الحد الاقصى لمد الخدمة وزارة الصحة

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