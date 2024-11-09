كهنة شمال كاليفورنيا يناقشون ترتيبات الخدمة

عقد كهنة الأرشيديوسس في منطقة شمال كاليفورنيا وغرب الولايات المتحدة الأمريكية السيمنار السادس عشر لهم، على مدار يومين، بعنوان "الكاهن وحياته الروحية".

حاضر في السيمنار الذي عقد في منطقة سياتل نيافة الأنبا چوزيف أسقف ناميبيا وتوابعها، وتناول نيافته أربعة موضوعات وهي:

١- الكاهن ومخدع الصلاة.

٢- الكاهن والكتاب المقدس.

٣- روحانية الكاهن على المذبح.

٤- الكاهن والتلمذة على أب اعترافه.

كما ألقى القس الدكتور باسيليوس صبحى محاضرة عن "مجمع نيقية".

واختتم السيمنار ببحث ومناقشة بعض الأمور الخدمية والإدارية بالمنطقة.