السبت 09 نوفمبر 2024
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حوادث

ضبط 7 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

دقيق مهرب
دقيق مهرب

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

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وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها حوالي 7 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

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أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة البيع بأزيد من السعر المقرر الاعلان عن الأسعار

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