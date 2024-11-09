أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا على أهمية عقد الندوات التثقيفية والتوعوية لمعالجة قضايا هامة مثل مكافحة الإدمان، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والقضية السكانية، مضيفًا أن هذه الأنشطة تسهم في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك، وقادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.

محافظ المنيا: مبادرة بداية لتعزيز الوعي بقضايا الإدمان والهجرة

وفى إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" للتنمية البشرية، واصلت الوحدة العامة لحماية الطفل بالمنيا وإدارة الطفولة والأمومة بالمحافظة عقد ندوات توعوية في مدارس ومراكز الخدمات للنساء والأطفال، تناولت قضايا صحية واجتماعية متنوعة مثل الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ومكافحة التنمر، ومخاطر الهجرة غير الشرعية، ودعم وتمكين الأسرة المصرية ورفع وعي الطالبات، حيث تناولت الندوات أيضًا التوعية بالابتزاز الإلكتروني، وطرق مواجهة مخاطره، والتأكيد على أهمية التعاون بين الجهات لدعم الأجيال الشابة وتزويدها بالمعرفة اللازمة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

إدارة الشباب والطلاب في المنيا

كما نفذت إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة خلال شهر أكتوبر الماضى مجموعة من الأنشطة التوعوية ضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

توعية حول مخاطر الإدمان

حيث شملت هذه الأنشطة حملات توعية حول مخاطر الإدمان والمخدرات، وسبل مكافحة الهجرة غير الشرعية، وخطورة القضية السكانية، وضرورة تفعيل القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية لدى طلاب المدارس، إلى جانب تنفيذ لقاءات موسعة وندوات جماهيرية في مختلف المراكز والمدارس، بمشاركة متخصصين من الأخصائيين الاجتماعيين والدينيين، حيث استهدفت الفعاليات ما يزيد عن 15 ألف مواطن، بهدف نشر الوعي وتعزيز قيم التسامح والانتماء وتحقيق رؤية مصر 2030.