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رياضة

مواجهة صعبة بين سيراميكا والإسماعيلي بالدوري الليلة

سيراميكا
سيراميكا

الدوري المصري، يلتقي فريق سيراميكا ضيفه الإسماعيلي، في الثامنة مساء اليوم السبت في مباراة بالجولة الثانية من بطولة الدوري المصري هذا الموسم، وذلك على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

مباراة سيراميكا والإسماعيلي


بدخل سيراميكا المباراة بحثًا عن الفوز الأول بعد خسارته الكبيرة أمام الأهلي في الجولة الأولى بينما يدخل الإسماعيلي لقاء اليوم بعد تعادله في الجولة الأولى أمام غزل المحلة.

 

مباريات اليوم في الدوري المصري

المصري بورسعيد – الجونة (6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 مساءً -  1 on time sport

البنك الاهلي– فاركو (6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 مساءً - 2 on time sport 
سيراميكا كليوباترا – الإسماعيلي (9:00 مساءً بتوقيت السعودية، 8:00 مساءً - 1 on time sport

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