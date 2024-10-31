الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس أجنبية بتهمة حيازة كوكتيل مخدرات في المطار

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بـ محكمة جنح النزهة تجديد حبس سيدة تحمل جنسية أجنبية تم ضبطها وبحوزتها عدد من الأقراص المخدرة تشمل لاريكا، تامول، ترامادول، بالإضافة إلى كمية من مخدر الحشيش في مطار القاهرة الدولي، 15 يوما على ذمة التحقيق للمرة الثانية.


 البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول أثناء إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية وبحوزتها عدد من الأقراص المخدرة تشمل لاريكا، تامول، ترامادول، بالإضافة إلى كمية من مخدر الحشيش مخبأة داخل حقائبها بالمخالفة للقانون.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد، واتخاذ التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة جنح النزهة الأقراص المخدرة مطار القاهرة الدولي النيابة العامة

مواد متعلقة

تجديد حبس راكب حاول تهريب 18 ألف قرص مخدر في مطار القاهرة

حبس راكب حاول تهريب 18 ألف قرص مخدر في مطار القاهرة

تجديد حبس عاطل عثر بحوزته على مخدر البودر في كرداسة

الأكثر قراءة

سعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في بداية التعاملات

الجريدة الرسمية تنشر 11 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء

بدء تطبيق التوقيت الشتوي، غدًا

الكويت تسحب الجنسية من 489 شخص

متحدث مجلس الوزراء يحسم الجدل حول حقيقة بيع بحيرة البردويل

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 31-10-2024 في الأسواق

بعد الهزة الأرضية في سيناء اليوم، خبير جيولوجيا يكشف خريطة النشاط الزلزالي بمصر

منوعات

المزيد

دراسة: الحرارة قد ترتفع 10 درجات في القطب الشمالي نهاية القرن الـ21

قرن طول العمر ينمو على جبهة عجوز صينية، ما القصة؟

عض 3 أطفال، تصرف غريب من بايدن في حفل الهالوين بالبيت الأبيض (صور)

بايدن وزوجته يشاركان في احتفال الهالووين الأخير لهما في البيت الأبيض (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس 31-10-2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 31-10-2024 في الأسواق

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في بداية التعاملات

سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 31-10-2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

طرق التقديم فى قرعة الحج 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى وصف الله الكافرين بأنهم لا يسمعون؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 31-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 31-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads