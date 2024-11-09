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حوادث

رئيس شركة يستأنف على حكم حبسه لحيازته مخدرات بمطار القاهرة

محكمة شمال القاهرة،
محكمة شمال القاهرة، فيتو

تقدم رئيس شركة باستئناف علي حكم محكمة اول درجة جنايات شمال القاهرة، والقاضي بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بإحراز مخدر الكوكايين والحشيش والقنب في مطار القاهرة.

البداية كانت أثناء مباشرة مأمور الجمرك لمهام عمله بصالة الوصول بميناء القاهرة الجوي بتاريخ 3 يوليو 2022، وفور وصول المتهم أ. س. علي متن الرحلة القادمة من نيويورك، وأثناء إنهاء إجراءات وصوله وتمرير الحقائب الخاصة به على جهاز الأشعة السينية عُثر بها على بعض الكثافات.

وبتفتيش حقائب المتهم عُثر بها على 3 أكياس بها نبات القنب وعدد من الأكياس بها مسحوق أبيض اللون لجوهر الكوكايين المخدر وأكياس بها حلوى بداخلها مادة مخدرة وسجائر إلكترونية بها زيت الحشيش المخدر.

بإجراء التحريات توصلت إلى أن قصد المتهم من حيازة المواد المخدرة هو التعاطي.

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جنايات شمال القاهرة مخدر الكوكايين مطار القاهرة

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