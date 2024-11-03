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حوادث

حبس رئيس شركة سنة مع الشغل لحيازة حشيش وكوكايين بقصد التعاطي في المطار

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة رئيس شركة بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بإحراز مخدر الكوكايين والحشيش والقنب في مطار القاهرة.

البداية أثناء مباشرة مأمور الجمرك لمهام عمله بصالة الوصول بميناء القاهرة الجوي بتاريخ 3 يوليو 2022، وفور وصول المتهم أ. س. علي متن الرحلة القادمة من نيويورك، وأثناء إنهاء إجراءات وصوله وتمرير الحقائب الخاصة به على جهاز الأشعة السينية عُثر بها على بعض الكثافات.

كوكايين وقنب وحشيش

فقام مأمور الجمرك بإبلاغ رؤسائه، وبتفتيش حقائب المتهم عُثر بها على 3 أكياس بها نبات القنب وعدد من الأكياس بها مسحوق أبيض اللون لجوهر الكوكايين المخدر وأكياس بها حلوى بداخلها مادة مخدرة وسجائر إلكترونية بها زيت الحشيش المخدر.

بإجراء التحريات توصلت إلى أن قصد المتهم من حيازة المواد المخدرة هو التعاطي.

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محكمة جنايات شمال القاهرة مطار القاهرة الحشيش ميناء القاهرة الجوي

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