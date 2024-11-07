غرفة الجيزة: مراجعة مبلغ الدعم النقدي وفقًا لمستويات التضخم يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية

أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أهمية المعارض التي تنظمها أجهزة الدولة واتحاد الغرف التجارية في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز التماسك المجتمعي، فضلًا عن دورها في تحفيز الطلب على الإنتاج المحلي.

المبادرات تساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

وأوضح «الشاهد » أن الغرف التجارية تتعاون مع جميع جهات الدولة في تنفيذ المبادرات الوطنية من أهمها مبادرة كلنا واحد التي تنظمها وزارة الداخلية، والمعارض التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وأيًضا مبادرات وزارة التموين مثل: أهلًا رمضان وأهلًا مدارس، وتعمل على ضمان توفر أفضل المنتجات باختلاف أنواعها بأعلى مستويات الجودة وبسعر أقل من مثيله في الأسواق.

وأشار إلى أن مبادرة " كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية حققت نجاحًا كبيرًا في الست أعوام الماضية ليرتفع عدد المنافذ التابعة لها إلى 2254 منفذًا تنتشر في كافة محافظات الجمهورية، فضلًا عن السيارات المتنقلة والتي تصل للمناطق البعيدة والنائية، وذلك انطلاقًا من دورها المجتمعي في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير احتياجات الأسر الأقل دخلًا، بناء على توجيهات القيادة السياسية بتعاون أجهزة الدولة في التخفيف من تأثيرات التضخم على الأسر.

ولفت إلى أن الغرف التجارية تنظم مجموعة من المبادرات لعرض كافة السلع بهامش ربح منخفض، كما أن التواصل المباشر مع المصانع يخفض الحلقات الوسيطة ما ينعكس على أسعار البيع، مشددًا أنه يتم التعاقد مع أفضل الأسماء والمصانع لتوفير منتج ذو جودة عالية، وفي حالة حدوث أي مخالفة يتم حرمان التاجر أو المصنع من المشاركة في تلك المعارض مجددًا.

التحول النقدي يفعل آليات العرض والطلب لإحداث التوازن في الأسواق

وأعرب رئيس الغرفة التجارية عن تأييده لخطط الحكومة في التحول إلى الدعم النقدي بدلا من العيني موضحا أن وجود أكثر من تسعير للسلعة يؤدي إلى تشوهات في الأسواق، لافتًا أن إحداث التوازن يكون بتفعيل آليات العرض والطلب والسوق الحرة.

مراجعة مبلغ الدعم النقدي وفقا لمستويات التضخم يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية

وتابع أن الأهم هو تحديد مبلغ الدعم النقدي والذي يجب ألا يقل في قدرته الشرائية على توفير نفس السلع بسعر السوق الحرة، والتي كان يحصل عليها المواطن بسعر مدعوم، كما دعا إلى ضرورة مراجعة مبلغ الدعم بشكل ربع سنوي وفقا لمتغيرات معدل التضخم في الأسواق بما يحقق مبدأ العدالة المجتمعية.

وأضاف أن بدالي التموين سيستفيدون من التحول للنقدي حيث سيكون أمامهم الحرية في بيع كافة أنواع السلع بسعر السوق.

وشدد على أن إحداث آليات العرض والطلب هو السبيل لإعادة التوازن إلى الأسواق، مشددا على أهمية زيادة الإنتاج المحلي من السلع لتحقيق وفرة في المعروض.

وأتابع أن الأسواق قد تشهد بعض الاختناقات في السلع مثل أزمات السكر السابقة والدواجن وحاليًّا البيض، مؤكدًا على أهمية التواصل بين أطراف المنظومة الإنتاجية والبيعية والحكومة لدراسة المتغيرات والأسباب الحقيقية للأزمة والعمل على حلها لتلافي تكرارها مستقبلا.

وأشار إلى أن الحكومة تعقد اجتماعات مستمرة مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية لتعزيز الإنتاج وضمان وصول السلع بأسعار مناسبة إلى الأسواق.