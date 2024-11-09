الشيوخ يفتح ملفات التعليم والتشغيل الأسبوع الجاري.. عرض 7 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب.. مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهيئة سوق العمل أبرزها.. وتحقيق الانضباط المدرسي بجدول الأعمال

تشهد جلسات مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مدار يومي غدًا الأحد وبعد غد الاثنين، عرض عدد من طلبات المناقشة العامة، الموجهة إلى الحكومة في عدد من الملفات.

تفاصيل جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل

وتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، 7 طلبات مناقشة عامة موجهة إلى الحكومة في ملفات تتعلق بوزارتي العمل، والتربية والتعليم.

جهود وزارة العمل في توفير فرص العمل للحد من الهجرة غير الشرعية

وتضمنت طلبات المناقشة العامة التي ينظرها مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، طلب مقدم من النائب أحمد القناوي، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.

سوق العمل المصري

وأكد النائب أحمد القناوى في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة، أن سوق العمل المصري يعانى من الاختلالات الهيكلية الكبيرة الخاصة بجانبي العرض والطلب التي تحد من قدرته على خلق فرص العمل اللائقة ويعد هذا الاختلال أحد الدوافع الرئيسية لارتفاع في معدلات الهجرة غير الشرعية خاصة في المناطق الريفية على الرغم من الجهود الملحوظة التي تبذلها الحكومة للحد من هذه الظاهرة بين الشباب حيث تبين أن الأسباب الاقتصادية التي تتعلق بتوفير فرص عمل ملائمة هي أحد أهم الأسباب الجذرية.

دور وزارة العمل

وأضاف: ومن هذا المنطلق يتشكل دور وزارة العمل لتكون لاعبًا رئيسيًّا في تقديم بدائل إيجابية للهجرة غير الشرعية من خلال تحديد فرص العمل الرئيسية واللائقة والأمنة التي يمكنها استيعاب مجموعات كبيرة من الشباب وعمل شراكات مع القطاع الخاص للتدريب وتحسين مهارات الشباب وتقديم الاستشارات المهنية وخدمة مطابقة الوظائف.

وأشار إلى أنه من خلال مكاتب وزارة العمل على مستوى المحافظات والقرى كذلك بناء قدرات المراكز المهنية القائمة بالتنسيق مع المجتمع المدني والتنسيق مع فروع وزارة العمل ومكاتب التوظيف ومكاتب الاستشارات المهنية بالجامعات وأصحاب المصلحة الآخرين لمعالجة القضايا الرئيسية التي يواجهها الشباب المعرضين للخطر في مجال إيجاد فرص عمل ملائمة.

مكافحة الهجرة غير الشرعية

وتابع: في الإطار التشريعي، وقع رئيس الجمهورية على القانون رقم ۲۲ لسنة ۲۰۲۲ الذي يستهدف التعديلات على القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۱٦ في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إلى خارج مصر.

تأهيل الرأس المال البشري لمتطلبات سوق العمل

كما يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، نظر طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب هشام الحاج على وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية.

بناء قدرات رأس المال البشري المصري

وقال النائب هشام الحاج على في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة: لا شك أن بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلي والدولي يعد من الركائز الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد وتنمية المجتمع، كما يسهم في تعزيز التنافسية الوطنية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف: يتطلب هذا الأمر مجموعة من السياسات والبرامج المتطورة التي ترتكز على عدة محاور من بينها التدريب والتأهيل المهني من خلال تبني خطط متكاملة لتعزيز مهارات القوى العاملة المصرية، وإنشاء برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع معايير السوق المحلي والدولي، مع التركيز على المهارات التقنية والفنية المطلوبة حاليًّا، أيضًا تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في جهود بناء رأس المال البشري، ومن هذا المنطلق، ينبغي تشجيع الشركات على المساهمة في تدريب الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.

تحفيز التشغيل الحر للقضاء على البطالة

ويستعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.

تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.

آليات تحديد المناهج التعليمية

كما يضم جدول أعمال المجلس، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.

سياسة الحكومة لضمان جودة التعليم

ويشهد مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي.



تحقيق الانضباط في المدارس

ويعرض المجلس، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.

وأوضحت النائبة هبة شاروبيم في المذكرة الايضاحية لطب المناقشة، أن التعليم ما قبل الجامعي من أهم العوامل المشكلة والمؤثرة في شخصية الفرد على كافة المستويات، ومن هنا تبذل الحكومات أقصى الجهد للارتقاء به والذي بدوره يعنى الارتقاء بالمواطن، وهو بالتالي خير استثمار في بناء الإنسان.

وأشارت إلى أنه مؤخرًا أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة " بداية جديدة " لبناء الإنسان لتعزيز التنمية الشاملة في المجتمع، وإحداث تغيير إيجابي ومستدام وذلك من خلال أهدافها العديدة ومن أهمها توفير فرص العمل تطوير الكفاءات البشرية والخدمات الحكومية، خلق أجيال تحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ وتتمتع بثقافة بدعم من الأزهر والكنيسة والأوقاف وفي نفس الوقت أجيال مبدعة ومبتكرة ويمكن الاستفادة منها في التكنولوجيا الحديثة. وتتضمن المبادرة برامج خاصة بكل فئة عمرية منها ما يخص الأطفال من إلى 18عامًا وتركز هذه البرامج على تحسين وتنمية مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسات بعرض طلبات المناقشة العامة، وبيان استعداد الحكومة على نظر هذه الطلبات، حيث يعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة، مدى استعداد الحكومة، والموعد المناسب.

وعقب المناقشات وتعقيب كل وزير في طلب المناقشة الذي يخصه، يعلن رئيس مجلس الشيوخ، إحالة الطلبات إلى اللجان النوعية المختصة، للدراسة والمناقشة، ومن ثم إعداد تقرير بشأن ما تم الانتهاء إليه في هذا الشأن.

