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رئيس وزراء ماليزيا يلقي محاضرة عامة من الأزهر الشريف، غدا

شيخ الأزهر ورئيس
شيخ الأزهر ورئيس وزراء ماليزيا، فيتو
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يلقي رئيس وزراء ماليزيا داتو سيري أنور إبراهيم، غدًا الأحد، محاضرة عامة من ‏الأزهر الشريف، بعنوان: «معا أقوى: رؤية للأمة الإسلامية من خلال التمكين التكنولوجي ‏والاجتماعي والاقتصادي»، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة ‏نصر.

 

 رئيس وزراء ماليزيا يلقي محاضرة عامة من الأزهر الشريف

بحضور أ.د محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وأ.د سلامة داوود رئيس ‏جامعة الأزهر، وعدد من الوزراء ورجال الأعمال الماليزيين وطلاب ماليزيا، ‏ولفيف من قيادات الأزهر والقيادات السياسية والدبلوماسية.‏

ويستضيف الأزهر الشريف هذا الحدث المهم انطلاقًا من العلاقات التاريخية المتينة التي تربطه ‏بماليزيا، والزيارات المتبادلة حيث كانت آخر زيارة لرئيس وزراء ماليزيا إلى الأزهر العام الماضي ‏ودعا شيخ الأزهر خلالها إلى زيارة البلاد، وهو ما استجاب له فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، ‏شيخ الأزهر الشريف، وزار ماليزيا هذا العام 2024 خلال جولته الخارجية لدول جنوب شرق آسيا، ‏ومن قبلها تتويج ماليزيا لفضيلته بجائزة «الشخصية الإسلامية الأولى» عام 2020م. ‏

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