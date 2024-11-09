السبت 09 نوفمبر 2024
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عقارات

كراسة أراضي الإسكان المتميز بالمدن الجديدة

وزارة الاسكان
وزارة الاسكان

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح جديد للأراضي السكنية والتى تضم 8521 قطعة أرض ضمن برنامج مسكن فى عدد من المدن الجديدة.

وتطرح 4747 قطعة أرض محور الأراضي الاسكان المتميز والتقديم والحجز بالموقع الإلكتروني سيتاح لمده شهرين حتى يوم 6 /1 /2025، كما ان الحجز بنظام القرعة العلنية وبدون أية أسبقية من أي نوع سواء أكانت الدخول للموقع الإلكتروني أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.

ورابط التقديم من هنا 

برنامج طرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة للأفراد " مسكن" يأتي بغرض توفير قطع أراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم بشكل دائم ومُيسر وبدون أية أسبقية سواء (للدخول للموقع او تحويل جدية الحجز او الحجز)، ويضم المحور المعروض قطع أراضي مميزة الموقع ومتوسطة المساحة بالنسبة للمدينة.

وننشر كراسة الشروط كالتالي:

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير  الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  أنه سيتم بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة التكميلية بمدينة العبور، والمرحلة التاسعة بمدينة 15 مايو، للعاملين بالخارج، يوم الأحد 17/11/2024، وحتى يوم الأربعاء 11 /12 /2024.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة التكميلية بـ 9 قطع أراض بالحي الترفيهي، جنوب دار مصر بالمدينة، بلوك 25024، يوم الأحد 17 /11 /2024، وبلوك 25031، يوم الإثنين 18 /11 /2024، وتم تخصيص يومي 20 و21 /11 /2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.

وأضاف المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة بعدد 55 قطعة أرض بمنطقة الـ115 بالمدينة، القطع من 1: 8، يوم الأحد 17/11/2024، والقطع من 38: 42، يوم الأربعاء 20/11/2024، والقطع من 43: 54، يوم الأحد 24/11/2024، والقطع من 30: 37 والقطعة 55، يوم الأربعاء 27/11/2024، والقطع من 9: 13، يوم الأحد 1/12/2024، والقطع من 26: 29، يوم الأربعاء 4/12/2024، والقطع من 14: 25، يوم الأحد 8/12/2024، وتم تخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11/12/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.
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