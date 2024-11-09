كراسة شروط الأراضي الأكثر تميزا بالمدن الجديدة

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح جديد للأراضي السكنية التي تضم 8521 قطعة أرض ضمن برنامج مسكن في عدد من المدن الجديدة.

وتطرح 96 قطعة أرض محور الأراضي الأكثر تميزًا والتقديم والحجز بالموقع الإلكتروني سيتاح لمدة شهرين حتى يوم 6/1/2025، كما أن الحجز بنظام القرعة العلنية وبدون أي أسبقية من أي نوع سواء أكانت الدخول للموقع الإلكتروني أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.

ورابط التقديم من هنا

وننشر كراسة الشروط كالتالي:

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة التكميلية بمدينة العبور، والمرحلة التاسعة بمدينة 15 مايو، للعاملين بالخارج، يوم الأحد 17/11/2024، وحتى يوم الأربعاء 11/12/2024.



وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة التكميلية بعدد 9 قطع أراض بالحي الترفيهي، جنوب دار مصر بالمدينة، بلوك 25024، يوم الأحد 17/11/2024، وبلوك 25031، يوم الإثنين 18/11/2024، وتم تخصيص يومي 20 و21/11/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.

وأضاف المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة بعدد 55 قطعة أرض بمنطقة الـ115 بالمدينة، القطع من 1: 8، يوم الأحد 17/11/2024، والقطع من 38: 42، يوم الأربعاء 20/11/2024، والقطع من 43: 54، يوم الأحد 24/11/2024، والقطع من 30: 37 والقطعة 55، يوم الأربعاء 27/11/2024، والقطع من 9: 13، يوم الأحد 1/12/2024، والقطع من 26: 29، يوم الأربعاء 4/12/2024، والقطع من 14: 25، يوم الأحد 8/12/2024، وتم تخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11/12/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.