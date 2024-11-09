غدر ابن العم، موظف يهشم رأس زوجته بسبب خلافات أسرية في سوهاج

تلقى مأمور مركز شرطة العسيرات أحد مراكز محافظة سوهاج بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل غارقة في دمائها حيث نقلت إلى مشرحة مستشفى العسيرات تحت تصرف النيابة.

مقتل ربة منزل بمركز العسيرات

تلقى اللواء صبري عزب، مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمود طه، مدير المباحث الجنائية، ما يفيد تلقيه من وحدة مباحث العسيرات بوجود جثة “رقية ص ف ا ح”، 34 عامًا - ربة منزل، مقيمة بذات الناحية مسجاة بغرفة النوم بالمنزل ترتدي كامل ملابسها وبمناظرتها تبين إصابتها "جرح رضي بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم" تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى العسيرات المركزي.



التحقيقات تكشف الزوج وراء مقتل الزوجة

ودلت التحريات التى أجريت بمعرفة رئيس مباحث العسيرات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها “نجل عمها“ ”علاء م ف ا”، 49 عامًا - موظف ومقيم بذات الناحية حيث قام بالتعدي عليها بالضرب بعصا شوم وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها.



ضبط المتهم والأداة المستخدمة

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة "شومة" بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة حيث تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم للنيابة.