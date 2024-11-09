السبت 09 نوفمبر 2024
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موعد الانتهاء من صيانة نزلة منوف بكوبري الباجور

نزلة منوف بكوبري
نزلة منوف بكوبري الباجور، فيتو

قالت مروة زهران رئيس مركز ومدينة الباجور في محافظة المنوفية، أن الشركة المكلفة بصيانة نزلة منوف بكوبري الباجور تكثف الأعمال من أجل الانتهاء من الأعمال خلال وقت قصير.

وأشارت زهران في تصريحات لـ فيتو إلى أنه من سيتم الانتهاء من صيانة نزلة منوف بكوبري الباجور خلال شهر ليتم فتحها أمام المواطنين القادمين من اتجاه شبين الكوم.

 

جدول صيانة كوبري الباجور

وأكدت رئيس مركز ومدينة الباجور أنه سيتم البدء فى صيانة النزلة الأخيرة في اتجاه شارع الجيش يعقبها صيانة الطلعة الموجودة في الاتجاه القادم من شبين الكوم ليتم الانتهاء تمامًا من صيانة كوبري الباجور.

 

جدير بالذكر أن كوبري الباجور تم غلقه جزئيًّا لمدة عام للصيانة مما تسبب في حالة من الجدل في مدينة الباجور بسبب اضطرار الذاهبين إلى شبين الكوم إلى سلك طريق مصرف أم خليفة بدلًا من الكوبري.

 

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مدينة الباجور محافظة المنوفية كوبري الباجور الباجور شبين الكوم

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