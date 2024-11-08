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محافظات

تحرير 251 محضرا تموينيا خلال حملات على أسواق المنوفية

المنوفية،فيتو
المنوفية،فيتو

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المشددة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات.

وأشار إلي تحرير 251 محضرا تموينيا متنوعا خلال يومين من الحملات التفتيشية لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وكيل وزارة التموين
وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين إلى أنه تم تحرير 139 محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم التزام بالمواصفات و112 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار، ومن أبرز المحاضر تحرير محضرين جنح أشمون أحدهم ضد أصحاب محال أحدهم بناحية طهواي لتجميعه 35 شيكارة دقيق مدعم، وأخر  بناحية طليا بحوزته 20 شيكارة دقيق بلدي مدعم محظور تداوله بالأسواق لبيعهم في السوق السوداء والتربح بدون وجه حق، كما تم تحرير محضر جنح بركة السبع ضد صاحب مطعم بحوزته 40 كجم لحوم  بدون مستندات مجهولة المصدر وعلى الفور تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين. 
 

الرقابة الميدانية الصارمة

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية المنوفية محافظ المنوفية

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