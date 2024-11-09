السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أوكسير يفوز على أوليمبيك مارسيليا بثلاثية في الدوري الفرنسي

فريق أوكسير، فيتو
فريق أوكسير، فيتو

فاز فريق أوكسير بثلاثية مقابل هدف على  أولمبيك مارسيليا في اللقاء الذي أقيم  بالجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الفرنسي.

وأحرز هدف أوكسير الأول لاسين سيناكو في الدقيقة 10 وأضاف الهدف الثاني جايتان برين  في الدقيقة 43 وعزز الهدف الثالث حامد جونيور  في الدقيقة 45.

بينما أحرز ماسون هدف أوليمبيك مارسيليا في الدقيقة 65 من ضربة جزاء.

ويحتل أولمبيك مارسيليا وصافة ترتيب جدول الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة،  بينما يأتي أوكسير في المركز السادس برصيد 16 نقطة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الدوري الفرنسي إوليمبيك مارسيليا أولمبيك مارسيليا

مواد متعلقة

صدمة قوية لمنتخب السعودية قبل مواجهة أستراليا وإندونيسيا

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في بطولة شمال إفريقيا

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة النصر والرياض بالدوري السعودي

منتخب الشباب يستأنف استعداداته للمواجهة الثانية أمام تنزانيا

شقيقة كريستيانو رونالدو ترد على أنباء انتقاله للهلال بديلا لنيمار

التشكيل المتوقع للهلال أمام الاتفاق بالدوري السعودي، وهذا موعد المباراة

أول قرار لـ ياسر عبد الرؤوف بعد توليه رئاسة لجنة الحكام

ما لا تعرفه عن أبو تريكة.. وحكاية زواج الماجيكو للمرة الثانية (فيديوجراف)

الأكثر قراءة

خسيس، بايدن يعلق على أحداث أمستردام

سعر الدولار بالبنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة 8/ 11/ 2024

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

مصدر مقرب منه، ياسر عبدالرؤوف تمسك بهذا الشرط لقبول رئاسة لجنة الحكام

الكرتونة تبدأ من 134 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الجمعة

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة على هذه الأماكن الأسبوع المقبل

ما فضائل يوم الجمعة وما الأعمال المستحبة فيه؟

المعارضة الإسرائيلية تشن هجوما حادا على نتنياهو بعد حديث جالانت عن الحدود المصرية

منوعات

المزيد

تأثير مذهل للموسيقى على الذاكرة والعاطفة

الملكة رانيا تصطحب حفيدتها إيمان بنت الحسين إلى أول اجتماع عبر زووم

يضم مجوهرات وساعات وسيارات، دار سوذ بيز تنظم مزادا علنيا في السعودية

بالدموع والأدعية، تعاطف واسع مع ملك جمال الأردن بعد إصابته بمرض خطير

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان اليوم الجمعة 08- 11- 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

5 حلول سحرية لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي في الولاية الأخيرة لـ ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 9 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الميت مريض في المنام وعلاقته بحاجته إلى الدعاء وإخراج الصدقات

هل الجوارح خاضعة لإرادة الإنسان؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads