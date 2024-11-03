مونشنجلادباخ يضرب فيردر بريمن برباعية في الدوري الألماني

الدوري الألماني، حقق فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني فوزا كبيرا أمام نظيره فيردر بريمن بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الألماني “البوندسليجا”.

سجل أهداف مونشنجلادباخ كل من الحساني بلايا في الدقيقة 11، وماركو فريدل في الدقيقة 12 وفرانك هونورات في الدقيقة 45، كيفين شتوجر 67.

أمام هدف فيردر بريمن الوحيد فسجله اللاعب كيكي توب في الدقيقة 77.

فريق فيردر بريمن، فيتو

بروسيا دورتموند يفوز على لايبزيج

من جهة أخرى، فاز فريق بروسيا دورتموند علي آر بي لايبزيج بهدفين مقابل هدف في ملعب “سيجنال إيدونا بارك” في الجولة التاسعة من الدوري الألماني “البوندسليجا”.

أحرز هدفي بروسيا دورتموند كل من ماكسيميليان بيير في الدقيقة ٣٠ وسيرهو جيراسي في الدقيقة ٦٥.

وأحرز هدف لايبزيج بنيامين سيسكو في الدقيقة ٣٧.

ترتيب بروسيا دورتموند وآر بي لايبزيج

ويحتل فريق لايبزيج المركز الثاني برصيد 20 نقطة خلف المتصدر بايرن ميونيخ ويحتل بروسيا دورتموند المركز الخامس برصيد 16 نقطة بعد مرور تسع جولات.

واستطاع دورتموند استعادة توازنه بعد سلسلة الهزائم الميدالية ومصالحة جماهيره.

ودخل دورتموند بعد هزيمته الأخيرة أمام أوجسبورج بنتيجة 2-1 في الأسبوع الماضي كذلك، تلقى دورتموند ضربة موجعة بخروجه من بطولة كأس ألمانيا على يد فولفسبورج، حيث خسر الفريق بهدف نظيف.