السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

استكتروا عليه فرحته بزواج ابنته، علاء مرسي حديث مواقع التواصل بعد شائعة وفاته

الفنان علاء مرسي،
الفنان علاء مرسي، فيتو

تصدر الفنان علاء مرسي ، تريند موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك بعد انتشار شائعات وفاته، الأمر الذي أثار قلق الجمهور لمعرفة الأمر.

ورد علاء مرسي في تصريحات له على هذه الشائعات، مؤكدًا أنه بصحة جيدة ويواصل تصوير  مسلسل جديد من المقرر عرضه في رمضان 2025.

 

شائعة وفاة علاء مرسي

وخرجت شائعة وفاة علاء مرسي عبر موقع فيس بوك، عقب احتفاله بزفاف ابنته مؤخرًا وسط عدد كبير من نجوم الفن.

واحتفل الفنان علاء مرسي، في شهر أكتوبر الماضي بزفاف ابنته على شاب من خارج الوسط الفني.

وحرص على حضور حفل الزفاف عدد كبير من المطربين والفنانين من بينهم أحمد السقا، محمد هنيدي، تامر حسني، حمادة هلال، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، أحمد آدم، صلاح عبد الله، وآخرين.

ومن ناحية أخرى، كان الفنان علاء مرسي قال: "الفن الحرام بالنسبة لي اللي يفضح بلدي ويبين مساوئ بلدي وشوارعها اللي مش نضيفة".

الفن الحرام من وجهة نظر علاء مرسي

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ع المسرح" المذاع على قناة "الحياة": "الإبداع إن ما يطلعش الشوارع مش نظيفة ويعبر عنها بشكل أو بآخر، والسينما زمان كانت بتقدم لنا أجمل شيء في البلد وده دورنا".

 

وتابع علاء مرسي: "هتبين عيوب عندي في أخلاقيات ومناظر وشوارع وبيوت وأي تشوهات عن وطني وتاريخي وأبنائي وإخواني ده فن حرام، السينما الجمال وأقدر أربي ولادي بالجمال مش بالتشوهات".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفنان علاء مرسي علاء مرسي شائعة وفاة علاء مرسي اخبار الفن

الأكثر قراءة

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

انتشار رائحة غاز بالإسكندرية بدءا من اليوم ولمدة 8 ساعات، والمحافظة تناشد المواطنين

لمدة 6 أشهر، غلق كلي لشارع الهرم وتحويلات مرورية لتنفيذ محطة مترو أنفاق المطبعة

دي تاني مرة تعملها، فرج عامر يصب غضبه على هاني سليمان بعد هزيمة سموحة أمام الزمالك

قلق بعد أنباء فرض رسوم على الموبايلات وارد الخارج وتوقف عملها داخل مصر (فيديو)

الكرتونة تبدأ من 134 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الجمعة

مصدر مقرب منه، ياسر عبدالرؤوف تمسك بهذا الشرط لقبول رئاسة لجنة الحكام

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 9 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

تأثير مذهل للموسيقى على الذاكرة والعاطفة

الملكة رانيا تصطحب حفيدتها إيمان بنت الحسين إلى أول اجتماع عبر زووم

يضم مجوهرات وساعات وسيارات، دار سوذ بيز تنظم مزادا علنيا في السعودية

بالدموع والأدعية، تعاطف واسع مع ملك جمال الأردن بعد إصابته بمرض خطير

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان اليوم الجمعة 08- 11- 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

5 حلول سحرية لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي في الولاية الأخيرة لـ ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 9 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 9 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 9 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads