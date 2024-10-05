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ثقافة وفنون

علاء مرسي يحتفل بزفاف ابنته.. الليلة

علاء مرسي
علاء مرسي

يحتفل الليلة الفنان علاء مرسي بزفاف ابنته على شاب من خارج الوسط الفني، في أحد دور المناسبات بمنطقة السادس من أكتوبر.

زفاف ابنة علاء مرسي

 

وحرص الفنان علاء مرسي على توجيه الدعوة لعدد من أصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني، كما أنه حرص على التكتم الشديد على موعد ومكان الحفل، حتى يكون بعيدًا عن وسائل الإعلام والسوشيال ميديا.

 

واحتفل علاء مرسي بالأمس بليلة حناء ابنته، داخل منزله بمنطقة الشيخ زايد، كما التقط عددا من الصور التذكارية مع العروسين

 

ومن ناحية أخرى، كان الفنان علاء مرسي قال :"الفن الحرام بالنسبة لي اللي يفضح بلدي ويبين مساوئ بلدي وشوارعها اللي مش نضيفة".

 

الفن الحرام من وجهة نظر علاء مرسي

 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ع المسرح" المذاع علي قناة "الحياة":"الإبداع ان ميطلعش الشوارع مش نظيفة ويعبر عنها بشكل أو باَخر، والسينما زمان كانت بتقدملنا أجمل شيء في البلد وده دورنا".

 

وتابع علاء مرسي:"هتبين عيوب عندي في أخلاقيات ومناظر وشوارع وبيوت وأي تشوهات عن وطني وتاريخي وأبنائي وإخواني ده فن حرام، السينما الجمال وأقدر اربي ولادي بالجمال مش بالتشوهات".

 

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