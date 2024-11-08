السبت 09 نوفمبر 2024
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حوادث

التحقيق في طعن سائق لشاب بالشيخ زايد لخلاف علي الأجرة

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في اتهام سائق بتهمة الشروع في قتل شاب بسبب الخلاف على الأجرة بمدينة الشيخ زايد.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسماع أقواله.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بنقل شاب إلى المستشفى مصابا بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في مدينة الشيخ زايد.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن سائقا تشاجر مع المجني عليه، بسبب خلاف على الأجرة، واعتدى عليه بسلاح أبيض ما أسفر عن إصابته.

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