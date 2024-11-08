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خارج الحدود

ترامب في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني: مستعد للعمل على وقف الحرب

أبومازن وترامب، فيتو
أبومازن وترامب، فيتو

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اليوم الجمعة، أنه جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

اتصال هاتفي بين ترامب ومحمود عباس 

وقدم الرئيس الفلسطيني التهاني لدونالد ترامب بمناسبة فوزه في  الانتخابات الأمريكية، متمنيا له النجاح والتوفيق خلال ولايته الجديدة في قيادة الولايات المتحدة الأمريكية نحو التقدم والازدهار.

وأعرب محمود عباس أبومازن في الاتصال الهاتفي عن استعداده للعمل مع الرئيس ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على أساس الشرعية الدولية.

ترامب يتعهد بالعمل على وقف الحرب 

ومن جانبه، أكد الرئيس ترامب أنه سيعمل من أجل وقف الحرب، واستعداده للعمل مع الرئيس عباس والأطراف المعنية في المنطقة والعالم من أجل صنع السلام في المنطقة.

 

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