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خارج الحدود

إيلون ماسك: خطة ترامب توقف إراقة الدماء في أوكرانيا قريبا

إيلون ماسك، فيتو
إيلون ماسك، فيتو

قال الملياردير الأمريكي الشهير، إيلون ماسك، اليوم الجمعة: إن إراقة الدماء في أوكرانيا تنتهي قريبا بفضل خطة الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب.

ماسك: إراقة الدماء في أوكرانيا ستنتهي قريبا بفضل خطة دونالد ترامب
 

وكتب إيلون ماسك على حسابه على منصة "إكس"  إن  خطط ترامب لأوكرانيا : "توقف عمليات القتل التي لا معنى لها قريبا. لقد انتهى وقت المحرضين والمضاربين".

خطط ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا 

وذكر موقع "أكسيوس" في وقت سابق، نقلا عن مصادر أن رجل الأعمال الأمريكي شارك في محادثة هاتفية بين دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي.

ومن جانيها  كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن خطط فريق ترامب لحل الصراع في أوكرانيا، مشيرة إلى أن مستشاري ترامب يريدون إنشاء منطقة منزوعة السلاح بطول 1.3 ألف كيلومتر على طول خط المواجهة، دون أن ترسل الولايات المتحدة قوات لحفظ السلام تابعة لها إلى هناك.

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