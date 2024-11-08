هيئة البث الإسرائيلية: مكتب نتنياهو متورط في 4 قضايا خطيرة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متورط في 4 قضايا خطيرة.

مكتب نتنياهو متورط في 4 قضايا خطيرة

وفي السياق ذاته أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، بأن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية صدقت على فتح تحقيق يتعلق بنتنياهو على خلفية قضية التسريبات في ديوانه.

المستشارة القضائية تصدق على فتح تحقيق يتعلق بنتنياهو

وأكدت صحيفة معاريف الإسرائيلية في تقريرها أنه بعد تصديق المستشارة القضائية يمكن للمحققين فتح تحقيق ضد نتنياهو نفسه.

وفي وقت سابق أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بإجراء سلطات الاحتلال تحريات بشأن قيام شخصين في ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالحصول على مواد حساسة تخص ضابطًا رفيعًا.

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