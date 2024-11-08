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خارج الحدود

أسوشيتيد برس: العدل الأمريكية تكشف اتهامات جنائية في خطة إيرانية لاغتيال ترامب

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

ذكرت وكالة أسوشيتيد برس، في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن وزارة العدل الأمريكية كشفت اتهامات جنائية في خطة إيرانية أحبطت لاغتيال ترامب قبل الانتخابات.

أمريكا تتهم إيران بوضع خطة لاغتيال ترامب قبل الانتخابات 

ومن جانبه قال وزير العدل الأمريكي: إن هناك جهات فاعلة في العالم تشكل تهديدا خطيرا لأمننا القومي ومن بينها إيران.

وعلقت إيران على نتيجة الانتخابات الأمريكية وفوز مرشح الحزب الجمهوري،  دونالد ترامب بالانتخابات، وهو ما كانت تخشاه طهران.

وقالت الخارجية الإيرانية في وقت سابق: إن الانتخابات الأمريكية لا تعنينا، وأي كان من سيفوز ترامب أو هاريس.

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أمريكا إيران ترامب الانتخابات الأمريكية

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