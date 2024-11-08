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حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأوسيم

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بمنطقة أوسيم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

البداية عندما تلقي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من رئيس مباحث قطاع الجنوب بلاغا يفيد قيام مجموعة من العاطلين بسرقة الهواتف المحمولة من المارة مستخدمين دراجة نارية للهرب بأوسيم.

 

وبإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة بالأماكن المحيطة تبين قيام 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية بسرقة الهواتف المحمولة من المارة بأسلوب الخطف والهرب مستخدمين دراجة نارية للفرار.


وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم "فرد محلى وطلقة - سلاح أبيض" وبمواجهتهم أقروا بارتكاب (13 واقعة سرقة بذات الأسلوب).

 

وأضافوا بالتصرف فى المسروقات ببيعها لدى (إثنين من عملائهما سيئ النية "لأحدهما معلومات جنائية" بأوسيم تم ضبطهما وأرشد عن جميع الهواتف المحمولة المستولى عليها.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 

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نيابة الجيزة سرقة الهواتف المحمولة الجيزة

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