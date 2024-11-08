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رياضة

الدوري المصري، تعادل مودرن سبورت وبتروجت سلبيا بالشوط الأول

مودرن سبورت، فيتو
مودرن سبورت، فيتو

الدوري المصري، تعادل فريق مودرن سبورت ونظيره فريق بتروجت سلبيا بالشوط الأول على ملعب ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

مباراة مودرن سبورت وبتروجت 

 

بدأ اللقاء بتسديدة من رشاد المتولي لاعب بتروجت من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع مودرن فيوتشر ووصلت سهلة للحارس محمود جنش.  

ثم ركنية لمودرن سبورت من جهة اليمين نفذها جوناثان نجويم بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ابعدها دفاع بتروجت عن مناطق الخطورة.  

ثم تسديدة من محمد دودو لاعب بتروجت من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.  

وعرضية أرضية من أحمد عاطف لاعب مودرن سبورت من جهة اليمين أبعدها دفاع بتروجت لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 26 أشهر الحكم بطاقة صفراء من نصيب عبد الرحمن أسامة شيكا لاعب مودرن سبورت بعد تدخل عنيف للغاية في منتصف الملعب. 

وفي الدقيقة،32 تسديدة من محمد دودو لاعب بتروجت من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع مودرن سبورت وكانت في طريقها إلى المرمى ولكن محمود جنش أبعدها من أسفل يمين مرماه. 

وركنية لمودرن سبورت من جهة اليمين نفذها جوناثان نجويم بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد عاطف بعرضية أخرى من يسار منطقة الجزاء ولكن ابعدها دفاع بتروجت عن مناطق الخطورة. 

وركنية لمودرن سبورت من جهة اليسار نفذها محمود شعبان بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن ابعدها دفاع بتروجت عن مناطق الخطورة.

 

تشكيل مودرن سبورت أمام بتروجت 

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق بتروجت بمسابقة  الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى:  محمود جنش

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، محمد دسوقي، عبد الرحمن شيكا، علي زعزع

هجوم: أحمد عاطف، ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، باسم علي، عبد الله حافظ، فيجيري، أميسي، خالد رضا، محمد صبري، إبراهيم اجاسا، محمد مسعد

 

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