الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

قبل إقامته الليلة، شروط وأسعار تذاكر حفل عمرو دياب في القاهرة

عمرو دياب، فيتو
عمرو دياب، فيتو

يحيي  الهضبة عمرو دياب، مساء اليوم الجمعة حفلا غنائيا في القاهرة، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

شروط حفل عمرو دياب 

وكشفت شركة التذاكر المسؤولة عن حفل عمرو دياب عن أسعار الحفل، مؤكدة أنها تتراوح من 5000 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه.

أسعار تذاكر عمرو دياب 

وتفتح أبواب حفل عمرو دياب من الساعة 7 مساءا الساعة  10 مساء، وحدت الشركة المنظمة عدد من الشروط ومنها عدم الدخول لسن إقل من 21 عاما، ممنوع الجري في المكان، الدخول للكابليز فقط، أرتداء جاكيت نظرا لبرودة الجو.

ألبوم عمرو دياب الجديد 

ويعقد عمرو دياب في الوقت الحالي جلسات عمل مكثفة من أجل تحضير ألبومه الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين، ومنهم عزيز الشافعي الذي يتعاون معه في عدد من الأغاني خلال الألبوم، المقرر طرحه قريبا. 

ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد عددا من الأغاني المختلفة ما بين الدرامية والرومانسية.

صور عمرو دياب تتصدر ميدان "تايمز سكوير" بنيويورك

وكانت صور الفنان عمرو دياب، تصدرت ميدان "تايمز سكوير" بنيويورك، وذلك بعد تعاقده مع شركة "سوني ميوزيك إنترتينمنت الشرق الأوسط".

وامتلأت شاشات العرض العملاقة في ميدان "تايمز سكوير" بصور عمرو دياب، خلال "الويك إند".

ويتمكن أي شخص في قلب "تايمز سكوير" من رؤية المطرب المصري في مشهد يعكس التأثير الكبير للهضبة في الساحة الموسيقية العربية والعالمية. 

اتفاقية شراكة حصرية 

وكان الهضبة وقع اتفاقية شراكة حصرية مع شركة سوني ميوزك العالمية. وتتضمن هذه الاتفاقية الاستحواذ الكامل على حقوق كتالوج الأغاني الواسع لـ"دياب".  

كما تشمل الاتفاقية إنتاج عدة ألبومات مستقبلية تهدف إلى توسيع الحدود الموسيقية ودفعها إلى أفق جديد.

وتأتي هذه الشراكة في إطار توسع "سوني ميوزيك" المستمر في المنطقة، حيث تواصل تصدرها لقائمة IFPI Top 200 MENA Chart، مما يعكس تأثيرها القوي وهيمنتها في سوق الموسيقى الشرق أوسطية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهضبة عمرو دياب شروط حفل عمرو دياب حفل عمرو دياب

الأكثر قراءة

طقس الغد، موعد وأماكن سقوط الأمطار المتوسطة

تعليق نجيب ساويرس على ضربة جزاء زد أمام الأهلي

بعد أحداث أمستردام، قرار من الاتحاد الأوروبي للكرة بشأن مباراة مكابي القادمة ضد بيشكتاش

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة في الأسواق

كانت كل حاجة في حياتي، أحمد شيبة يبكي على الهواء بسبب والدته (فيديو)

ناصر منسي يعاقب حارس سموحة ويسجل هدف التقدم للزمالك

الزمالك يحافظ علي تقدمه بهدف أمام سموحة بعد مرور 15 دقيقة (صور)

آخر تحديث، أسعار الذهب بالسوق المحلية اليوم الجمعة 8/11/2024

منوعات

المزيد

بالدموع والأدعية، تعاطف واسع مع ملك جمال الأردن بعد إصابته بمرض خطير

الأمير ويليام معترفا: هذا العام " الأصعب" في حياتي

مشهد مهيب، صحن الطواف يشهد كثافة عالية من الطائفين (فيديو)

مكونات "صادمة" لكرات سوداء على شواطئ سيدني

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

هل تصدر فيزا الشركات باسم صاحب المنشأة في بنك مصر؟

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع الرأس الأخضر.. ليفربول ضد أستون فيلا.. تشيلي أمام آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رجس من عمل الشيطان، الأوقاف تحذر من خطر القمار الإلكتروني على الأفراد والمجتمعات

«حتى زرتم المقابر»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح بلاغة القرآن في وصف الموت

ما حكم دفن الموتى ليلًا، وما المقصود بالنهي الوارد عنه في الأحاديث النبوية؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads