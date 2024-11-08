عمرو دياب يجهز ألبوم الشتاء مع عزيز الشافعي

يواصل المطرب عمرو دياب ، تجهيز ألبومه الجديد الذي من المقرر طرحه خلال فصل الشتاء، وذلك بعد تعاقده مؤخرا مع سوني ميوزيك بعد آخر ألبوماته الغنائية مكانك.

ألبوم عمرو دياب الجديد

ويعقد عمرو دياب في الوقت الحالي جلسات عمل مكثفة من أجل تحضير ألبومه الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين، ومنهم عزيز الشافعي الذي يتعاون معه في عدد من الأغاني خلال الألبوم، المقرر طرحه قريبا.

ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد عددا من الأغاني المختلفة ما بين الدرامية والرومانسية.

وكانت صور الفنان عمرو دياب، تصدرت ميدان "تايمز سكوير" بنيويورك، وذلك بعد تعاقده مع شركة "سوني ميوزيك إنترتينمنت الشرق الأوسط".

وامتلأت شاشات العرض العملاقة في ميدان "تايمز سكوير" بصور عمرو دياب، خلال "الويك إند".



ويتمكن أي شخص في قلب "تايمز سكوير" من رؤية المطرب المصري في مشهد يعكس التأثير الكبير للهضبة في الساحة الموسيقية العربية والعالمية.

اتفاقية شراكة حصرية

وكان الهضبة وقع اتفاقية شراكة حصرية مع شركة سوني ميوزك العالمية. وتتضمن هذه الاتفاقية الاستحواذ الكامل على حقوق كتالوج الأغاني الواسع لـ"دياب".

كما تشمل الاتفاقية إنتاج عدة ألبومات مستقبلية تهدف إلى توسيع الحدود الموسيقية ودفعها إلى أفق جديد.

وتأتي هذه الشراكة في إطار توسع "سوني ميوزيك" المستمر في المنطقة، حيث تواصل تصدرها لقائمة IFPI Top 200 MENA Chart، مما يعكس تأثيرها القوي وهيمنتها في سوق الموسيقى الشرق أوسطية.