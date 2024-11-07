قرارات النيابة في إصابة مالك محل بطلق ناري بالجيزة

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إصابة مالك محل إطارات سيارات بجروح خطيرة بسبب تعرضه لـ“رش خرطوش” في البطن والصدر والساقين.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب لسماع أقواله، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

تبين من التحقيقات نشوب مشاجرة بين “عماد.ر” (25 عامًا) صاحب محل "كاوتش" مصاب برش خرطوش بالبطن والصدر والساقين والحالة العامة سيئه، وبين جاره “أحمد.ع” (22 عاما).

إصابة شخص برش خرطوش في مشاجرة

تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، اللواء هاني شعراوي، يفيد بإصابة شخص برش خرطوش في مشاجرة بدائرة القسم.

على الفور، انتقل رئيس مباحث كرداسة المقدم محمد سعودي، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، ومن خلال الفحص وجمع المعلومات.

وعلى إثر المشاجرة، أطلق الطرف الثاني طلقة من فرد خرطوش بحوزته على الطرف الأول، ما أدى إلى إصابته، وفر هاربا، وتمكن المقدم محمد سعودي من القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، خلال ساعات من هروبه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.