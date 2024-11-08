الجمعة 08 نوفمبر 2024
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محافظ الأقصر يستعرض فعاليات مبادرة ظواهر لمواجهة السلوكيات السلبية

أثناء اللقاء
أثناء اللقاء

 استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، كلا من المهندس أبوالحجاج رمضان ومصطفى الناظر، والدكتور عبدالله ياسين، ممثلى مبادرة "ظواهر" بمحافظة الأقصر، لبحث أهم فعاليات المبادرة على مستوى مراكز ومدن المحافظة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة منها بما يخدم مصلحة المواطنين بالدرجة الأولى.

 

مبادرة ظواهر 

ورحب محافظ الأقصر بفكرة المبادرة مشيدًا بعناصر عمل المبادرة وعلى رأسها التسامح والوعي المجتمعي والتعاون، خاصة وأن المبادرة هي نتاج  شباب اقصري علي وعي كامل بالمتطلبات الواقعية للمجتمع.


وأكد "عمارة" تسخير كافة الجهود داخل المحافظة وتعاون جميع الجهات المنوطة لتسهيل أعمال المبادرة وتحقيق أهدافها، موجهًا بضرورة العمل على العديد من الظواهر السلبية في المجتمع والحد منها كسوء استخدام الدراجات النارية والتنمر والتعامل الحسن مع السياح وغيرها من الظواهر التى تنعكس بالسلب على الهوية البصرية الحضارية للمحافظة، إلى جانب أهمية تكثيف اللقاءات التوعوية للمجتمع الاقصري بكافة فئاته وطبقاته المجتمعية.


يذكر أن محافظة الأقصر كانت قد دشنت مبادرة "ظواهر"، لبدء خطة شاملة لمواجهة الظواهر والسلوكيات السلبية بشوارع محافظة الأقصر، من خلال العمل على محورين رئيسيين وهما (الوعي والمسئولية المجتمعية) للارتقاء بالفكر الشبابي وتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية.

 

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