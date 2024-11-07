القليوبية تفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المعلمة القدوة
كرم اليوم الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتورة آية محمد الغزولي، المعلمة بروضة معهد طحله بمنطقة القليوبية الأزهرية، لفوزها " بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، فى مسابقة المعلمة القدوة.
القليوبية تفوز بالمركز الأول في مسابقة المعلمة القدوة
ويتقدم الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، ووكيلا المنطقة وقياداتها وإداراتها ومعاهدها بخالص التهاني للمعلمة الفائزة متمنين لها دوام التوفيق، كما يتقدمون بالشكر لإدارة رياض الأطفال بالمنطقة، واللجنة التي قامت بتقييم وترشيح وتصعيد المعلمة للتصفية والتقييم على مستوى الجمهورية، والتي كانت تضم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة والوكيل الثقافي ومدير الجودة ومدير رياض الأطفال.
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