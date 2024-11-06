محافظ أسوان يستمع لمطالب 105 مواطنين باللقاء الأسبوعى (صور)

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اللقاء الجماهيرى الأسبوعى، والذى شهد العديد من المشاهد الإنسانية ضمن سلسلة "جبر الخواطر"، التى يتم تنفيذها تواكبًا مع النهج الذى يتم تطبيقه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

مطالب وشكاوى ومشكلات 105 مواطنين

وخلال اللقاء الذى حضره اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، فضلًا عن مسئولى الجهات التنفيذية بالمحليات، والمديريات الخدمية، استمع المحافظ لمطالب وشكاوى ومشكلات لـ 105 مواطنين ومواطنات، والذين قدموا شكرهم له لتلبية مطالبهم، وتكليف المسئولين بوضع الحلول العاجلة لها بما ساهم فى تحويل همومهم ومشاكلهم إلى فرحة بتحقيق أحلامهم ومطالبهم.

وقد وجه الدكتور إسماعيل كمال إلى صرف مساعدات مالية، وتوفير معاشات تكافل وكرامة لعدد من الحالات الإنسانية، فضلًا عن تكليف مديرية التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتقديم الدعم لبعض الحالات، مكلفًا فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بتوفير أوجه الرعاية الطبية المتكاملة وتوفير العلاج على نفقة الدولة لحالات مرضية، علاوة على توفير فرص عمل بالقطاع الخاص بواسطة مديرية العمل، فضلًا عن قيام رؤساء المراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية بسرعة التعامل مع بعض الشكاوى التى تم عرضها باللقاء الجماهيرى، وإتخاذ الإجراءات الفورية حيالها لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.