الجمعة 08 نوفمبر 2024
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محافظات

محافظ أسوان يستمع لمطالب وشكاوى أهالى قرية الكوبانية

محافظ أسوان يلتقى
محافظ أسوان يلتقى أهالى الكوبانية

 حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على الاستماع للمطالب والمشاكل العامة من أهالى قرية الكوبانية فى القطاعات الخدمية المختلفة من الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى والمواصلات، والتى سيتم تحقيقها وفقًا للإمكانيات المتاحة.

محافظ أسوان: مكتبى مفتوح للجميع 

 أضاف أن مكتبه مفتوح لجميع أهالى أسوان، فالكل سواسية دون تمييز، ولا توجد أى استثناءات، لأننا نعمل دائمًا لتحقيق مصلحة المواطن الأسوانى، وهو الذى نستهدفه من الجولات والزيارات الميدانية فى كافة المدن والمراكز للالتحام المباشر مع المواطنين.

 وأشار المحافظ إلى أن ذلك يساهم فى الوقوف على المطالب والاحتياجات الجماهيرية لسرعة تلبيتها ووضع الحلول الفورية لها بما يساهم فى تخفيف أى معاناة عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

  وكان محافظ أسوان أدى صلاة الجمعة بمسجد أبو اليزيد البسطامى بقرية الكوبانية، وذلك وسط جمع غفير من أهالى المدينة، وبحضور الدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، فضلًا عن القيادات البرلمانية والعسكرية والتنفيذية.

 وقد جاءت خطبة الجمعة التى ألقاها أحمد خلف إمام المسجد بعنوان " حافظ على كل قطرة ماء.. وأحذر من القمار بكل صوره ". 

 

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أسوان مشروع صلاة الجمعة مسجد قرية

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