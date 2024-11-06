لتأهيل الشباب لسوق العمل، محافظ أسوان يوجه بعقد سلسلة من الدورات التدريبية بمكتبة مصر العامة
أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته بعقد سلسلة من الدورات التدريبية بمكتبة مصر العامة لعرض دراسات الجدوى الإقتصادية المتعلقة بعدد من المشروعات الهادفة لتأهيل الشباب لسوق العمل، وتحفيزهم على الإتجاه نحو العمل الحر لإقامة مشروعات إنتاجية فى المجالات المختلفة تواكبًا مع رؤية مصر 2030 التى يتم تنفيذها فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن تدريب الشباب بهذه الدورات يجعلهم أيضًا مؤهلين للمشاركة بمشروعاتهم فى الدورة القادمة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
فعاليات الدورات التدريبية
هذا وتقام فعاليات الدورات التدريبية على مدار 3 أيام بإشراف من اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، ويحاضر فيها الدكتور أحمد حمزة أستاذ مساعد بمعهد البحوث الزراعية بالمركز القومى للبحوث، والدكتور سيد منصور باحث بمعهد البحوث للصناعات الغذائية والتغذية، وبمشاركة لوحدة التنمية المستدامة وإدارات المخلفات الصلبة ومشروعك وتنمية القرية بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية.
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