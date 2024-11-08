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محافظ أسوان يشدد على سرعة الانتهاء من ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان

 عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماعًا لمتابعة معدلات التنفيذ بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، وذلك بحضور اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات فضلًا عن مسئولى الجهات المختصة، يأتى ذلك من أجل الإسراع بمعدلات المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى ظل المتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

المحافظ يشدد على زيادة وتيرة المعلومات 

 وخلال الاجتماع شدد الدكتور إسماعيل كمال على زيادة وتيرة العمل ومعدلات الإنجاز لاستكمال هذا المشروع الحيوي سواء فيما يتعلق بالمصاعد المرتبطة بالممشى الزجاجى، والحماية المدنية، والصحى، وتلافي أى ملاحظات وفقًا للبنود المبرمة مع الشركة الوطنية للمقاولات.

 وكلف بأنه بالتوازى يتم تكثيف أعمال النظافة العامة والاهتمام بالمسطحات الخضراء، والحفاظ على مكتسبات هذا المشروع، ليصبح كورنيش أسوان بطول 4 كم لوحة جمالية متناسقة ومتكاملة الأركان بشكل راقى ونموذجى، تواكبًا مع رؤية المحافظة للنهوض بقطاع السياحة، ولتكون بذلك عروس المشاتى فى أبهى صورها بشكل حضارى مشرف، وجاهزة لإستقبال ضيوفها وزائريها من مختلف جنسيات العالم.

 

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​ أسوان مشروع ممشى أهل مصر تطوير كورنيش النيل

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