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سياسة

موعد مناقشة مجلس الشيوخ تحقيق الانضباط في المدارس وقرارات الثانوية العامة

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة الإثنين المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.

 

سياسة الحكومة لضمان جودة التعليم 

ويشهد مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة رشا مهدي، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي.

 

جهود وزارة العمل في توفير فرص العمل للحد من الهجرة غير الشرعية 

كما يناقش المجلس، طلب مقدم من النائب أحمد القناوي، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.

 

تأهيل الرأس المال البشري لمتطلبات سوق العمل 

كما يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، نظر طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب هشام الحاج على وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية.

 

تحفيز التشغيل الحر للقضاء على البطالة

ويستعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.

 

تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية 

كما يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج. 

 

آليات تحديد المناهج التعليمية

كما يضم جدول الأعمال طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.

 

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