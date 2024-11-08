إجمالي مبيعات SUV الفاخرة في مصر

استعرض تقرير مجلس معلومات السيارات (الاميك)، عددا مبيعات سيارات SUV، في السوق المصري خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، والتي شهدت طفرة كبيرة في المبيعات.

إجمالي مبيعات SUV الفاخرة بمصر

ووفقا لما أعلنه تقرير مجلس معلومات السيارات، ترتيب مبيعات سياراتك SUV الفاخرة في مصر كالتالي خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، وهي كالتالي:

1- ألفاروميو تونالي بمبيعات 127 سيارة وحصة 52%.

2- سوبارو كروس تريك 90 سيارة وحصة 40%.

3- سوبارو فورستر 27 سيارة وحصة 11%.

مواصفات محرك ألفاروميو تونالي

زودت السيارة بمحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي بقوة 268 حصان عند 5000 لفة في الدقيقة وعزم دوران 400 نيوتن متر عند 3000 لفة في الدقيقة مع سرعة قصوى تبلغ 209 كم في الساعة وتسارع إلى 100 كم في الساعة في 6.5 ثانية.

وتتمتع السيارة بناقل حركة أوتوماتيك Zf من 9 سرعات، بالإضافة إلى اعتمادها على الدفع الكلي.