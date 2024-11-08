أخبار الأهلي، قرار من الجهاز الفني بعد تخطي زد.. وجلسة مرتقبة بين الخطيب وكولر

النادي الأهلي ، تقدم "فيتو" خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي، ترصد خلالها أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

قرر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات خلال فترة الأجندة الدولية، حيث سيحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية لمدة أسبوع عقب الفوز أمس على زد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراتين أخريين فى نوفمبر الجاري بعد خوض مباراتي سيراميكا كليوباترا وزد.

ويستعد الأهلي لاستكمال مواجهات شهر نوفمبر بمباراتي الاتحاد السكندري، وأيضا ستاد أبيدجان فى ضربة البداية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث سيكون الأهلي على موعد يوم 26 من الشهر الجاري مع مباراته الإفريقية الأولى بمرحلة المجموعات.

وقبل خوض المعركة الإفريقية يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة مهمة أمام الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد تحقيق الفوز في أول مباراتين أمام سيراميكا كليوباترا ونادي زد إف سي.

جلسة مرتقبة بين الخطيب وكولر

تشهد الساعات المقبلة جلسة جديدة مرتقبة بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومارسيل كولر المدير الفني للفريق فى حضور محمد رمضان المدير الرياضي من أجل مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالصفقات الشتوية المرتقبة للفريق لتدعيم صفوف الفريق.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي أمس على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على إستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.